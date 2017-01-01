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Суд разрешил банкам предоставить финотчеты Трампа

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Решение является вторым проигрышем для президента в его борьбе за то, чтобы помешать демократам получить доступ к финансовым декларациям.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Суд в Нью-Йорке 22 мая постановил, что Deutsche Bank и Capital One могут предоставить финансовые отчеты президента Дональда Трампа для ознакомления демократам Палаты представителей США. Об этом сообщает The Hill.

Демократам разрешили направить повестки в указанные банки с требованием предоставить финансовые документы американского лидера.

Адвокаты Трампа пообещали обжаловать постановление.

Ранее сообщалось, что президент, члены его семьи и представители его бизнеса подали федеральный иск против Deutsche Bank и Capital One, чтобы помешать им передать документы в ответ на повестки.

Отметим, что данное решение суда стало уже вторым не в пользу Трампа за эту неделю. На днях суд одобрил запрос финансовых отчетов президента от бухгалтерской фирмы Mazars.

По словам демократов, они потребовали предоставить финансовые отчеты Трампа, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале мая Минфин США отказал Конгрессу в предоставлении налоговых деклараций президента.

Напомним, во время предвыборной кампании 2016 года американский лидер сообщил о намерении опубликовать налоговые декларации, которые содержат гораздо больше информации, чем выписки, однако так и не сделал этого.

Он объяснил это проверками в отношении своего бизнеса. Трамп подчеркнул, что адвокаты не советуют ему раскрывать данные, о которых идет речь.

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Теги: США, суд, финансы, конгресс, Трамп, отчетность, Дональд Трамп, демократы
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Источник: korrespondent.net

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