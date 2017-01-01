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В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент

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Голосование 23 мая проведут в Великобритании и Нидерландах. В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут участие граждане 28 стран.
Депутаты ЕП (фото для иллюстрации)
Депутаты ЕП (фото для иллюстрации)
Сайт Европарламента

В Великобритании и Нидерландах в четверг начинаются выборы в Европейский парламент. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме того, в пятницу голосование проведут для жителей Ирландии и Чехии, а 25 мая - в Латвии, на Мальте и в Словакии. В остальных странах Евросоюза выборы пройдут в воскресенье.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

Напомним, суд разрешил Пучдемону избираться в Европарламент. Бывший глава правительства Каталонии и лидер местных сепаратистов Карлес Пучдемон сможет принять участие в выборах в Европарламент. 

 

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Теги: ЕС, Выборы, Евросоюз, Европарламент
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Источник: korrespondent.net

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