Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннипеге обезглавили памятник Владимиру Великому

Комментариев: 2
Вандалы отрезали голову скульптуры и часть креста.
Памятник Владимиру Великому был создан в 1984 году
Памятник Владимиру Великому был создан в 1984 году
stsvladimirandolgacathedral.ca

Читай также: В Москве установили памятник Кобзону

В Канаде в городе Виннипег (центр провинции Манитоба) во вторник, 21 мая, неизвестные злоумышленники обезглавили памятник киевскому князю Владимиру Великому, который расположен возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает местное издание Global News.

Вместе с головой вандалы отрезали часть креста, который держал Владимир. 

Читай также: Харьковчане подрались из-за "мясника Жукова"

"Мы очень расстроены, что люди, которые сделали это, напали на памятник на территории церкви и буквально уничтожили его", - сказал в комментарии изданию местный священник. По его мнению, отрезанные части памятника могут продать как металлолом. Если их удастся найти, то памятник восстановят. В противном случае его могут демонтировать.

Памятник Владимиру Великому был создан канадским скульптором украинского происхождения Лео Молом (настоящее имя - Леонид Молодожанин) в 1984 году и был благословлен Папой Римским Иоанном Павлом II во время посещения провинции Манитоба.

Мотивы вандалов точно не известны
Мотивы вандалов точно не известны
globalnews.ca

Как сообщалось 15 мая, в Киеве осквернили мемориальную доску Немцову.

 

Поделись:
Теги: памятник, Канада, вандалы, князь Владимир
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Зорян_и_Шкиряк    23.05.2019, 09:59
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Это протест! Не понятно, правда, против кого - против Владимира Зеленского или Владимира Путина? Гройсман уже отпадает.
Woodbrother    23.05.2019, 10:05
Оценка:  -1
Woodbrother
Нельзя рассиан пускать в свою страну.
Орест_Пiхва    23.05.2019, 10:07
Оценка:  0
Орест_Пiхва
люстраторы добрались до Канады. Из запукры в гости приехали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь