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В Канаде обезглавили памятник Владимиру Великому - СМИ

Комментариев: 1
Монумент стоит возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви в Виннипеге.
Вандалы обезглавили памятник в Канаде
Вандалы обезглавили памятник в Канаде
globalnews.ca

Во вторник, 21 мая, в канадском Виннипеге вандалы обезглавили памятник Владимиру Великому, который расположен возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви. Об этом пишет издание Global News.

Вместе с головой вандалы отрезали часть креста, который держал Владимир. "Мы очень расстроены, что люди, которые сделали это, напали на памятник на территории церкви и буквально уничтожили его", - сказал в комментарии изданию местный священник.

По его мнению, отрезанные части памятника могут продать как металлолом. Если их удастся найти, то памятник восстановят. В противном случае его могут демонтировать.

Памятник Владимиру Великому был создан канадским скульптором украинского происхождения Лео Молом (настоящее имя - Леонид Молодожанин) в 1984 году и был благословлен Папой Римским Иоанном Павлом II во время посещения провинции Манитоба.

Ранее в Киеве ночью вандалы осквернили памятник Владимиру Великому в парке Владимирская горка.

В Киеве разрисовали памятник Владимиру Великому

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Теги: Канада, вандализм, памятник, князь Владимир Великий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NOREGA    23.05.2019, 11:36
Оценка:  -1
NOREGA
Бронзовый поди, сальники они и в Канаде сальники. Своруют, своруют, что плолохо стоит или лежит.
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