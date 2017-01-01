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Найден один из четырех ангелов Нотр-Дама

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Малоизвестное полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, висевшее на стене одной из башен, полностью сохранилось.
Нашли одного из четырех ангелов, украшавших Нотр-Дам
Нашли одного из четырех ангелов, украшавших Нотр-Дам
Societe Pierre Noel

Одного из четырех позолоченных ангелов, украшавших поперечный неф собора Парижской Богоматери, нашли практически неповрежденным среди обломков. Реставраторы намерены найти остальные скульптуры, пишет газета La Tribune de l'Art.

Судя по опубликованной фотографии, ангел находится в достаточно хорошем состоянии.

Также стало известно, что малоизвестное полотно итальянского живописца Лодовико Карраччи, висевшее на стене одной из башен, полностью сохранилось.

Скульптуры четырех ангелов были созданы во время реставрации собора в 1728–1729 годах под руководством французского архитектора Жермена Бофрана.

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник вечером 15 апреля. У собора полностью обрушились крыша, шпиль, установленный в XIX веке, колонны в нефе и часы. Кроме того, огонь перекинулся на левую башню собора. Из горящего Нотр-Дама успели вынесли Терновый венец, который по преданию был одет на голову Иисуса Христа незадолго до распятия. Произведения искусства, которые находились в соборе, также удалось спасти. 

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Теги: пожар, ангел, Нотр-Дам, Собор парижской Богоматери
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Источник: korrespondent.net

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