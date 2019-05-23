Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Британия выделила 28 миллионов долларов на создание киберцентра

Комментариев: 1
Главной задачей объекта станет отражение внешних угроз ключевым цифровым коммуникациям страны.
Британское Минобороны создает киберцентр для отражения внешних угроз
Британское Минобороны создает киберцентр для отражения внешних угроз

Министерство обороны Великобритании выделило 22 млн фунта стерлингов ($27,8 млн) на создание киберцентра, главной задачей которого станет отражение внешних угроз ключевым цифровым коммуникациям страны. Об этом информирует телеканал Sky News со ссылкой на главу оборонного ведомства Пенни Мордонт.

Этот объект, по словам министра, будет также поддерживать операции и гуманитарные миссии за рубежом. "Пора от слов перейти к делу", - заявила она в Лондоне, выступая перед послами стран - членов альянса.

"Кибератаки могут разрушить нашу национальную инфраструктуру и подорвать демократические институты, - отметила Мордонт. - Наши враги считают, что могут действовать безнаказанно. Мы должны убедить их в обратном". Планируется, что киберцентр начнет работу к 2020 году.

Ранее США и Британия обвинили российских хакеров в мировом кибершпионаже.

Британия создает кибервойска

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Британия, Минобороны, киберпреступность, кибербезопасность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Nikolas_Adver    23.05.2019, 12:28
Оценка:  0
Nikolas_Adver
будет также поддерживать операции и гуманитарные миссии за рубежом.

пендосня в свое репертуаре-мы за мир и демократию по нашим правилам, иначе вы враги!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь