В Британии запустили юмористическое ток-шоу с анимированным Путиным
В Великобритании телеканал BBC Two анонсировал комедийное ток-шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Twitter канала.
В рамках программы этот персонаж будет проводить интервью с приглашенными гостями. В анонсе он заявляет о намерениях занять первое место среди телешоу в британских чартах.
Britain's newest chat show host - please welcome Vladimir Putin to @BBCTwo pilot #TonightWithVladimirPutin: https://t.co/DVY8uVOWSM pic.twitter.com/ifgw0s0kWB— BBC Press Office (@bbcpress) 21 мая 2019 г.
В свою очередь, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что телеканал не запрашивал у Кремля разрешение на использование образа президента России в своей программе, передает ТАСС.
Напомним, образ Путина во время выборов использовал в своей агитации Петр Порошенко. Тогда Кремль спокойно отнесся к агитации Порошенко с Путиным.
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