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В Британии запустили юмористическое ток-шоу с анимированным Путиным

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В рамках программы анимированный Путин будет проводить интервью с приглашенными гостями. В Кремле уже прокомментировали ситуацию.

В Великобритании телеканал BBC Two анонсировал комедийное ток-шоу, ведущим которого будет анимированный персонаж, называющий себя президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Twitter канала.

В рамках программы этот персонаж будет проводить интервью с приглашенными гостями. В анонсе он заявляет о намерениях занять первое место среди телешоу в британских чартах.

В свою очередь, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков сообщил, что телеканал не запрашивал у Кремля разрешение на использование образа президента России в своей программе, передает ТАСС.

Напомним, образ Путина во время выборов использовал в своей агитации Петр Порошенко. Тогда Кремль спокойно отнесся к агитации Порошенко с Путиным. 

 

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Теги: Британия, Путин, видео, ВВС, Кремль, ток-шоу, телеканал, Великобритания, Владимир Путин, Дмитрий Песков
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Источник: korrespondent.net

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