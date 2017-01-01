Скрипаль звонил родным после отравления - СМИ

Бывший российский офицер несколько раз звонил родственникам в Россию, пишут СМИ. В РФ неоднократно подвергали сомнению факт того, что он жив.

Бывший полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль после отравления в марте 2018 года в британском Солсбери звонил родственникам в Россию. Об этом пишет Московский комсомолец в четверг, 23 мая.

По информации издания, Скрипаль набрал номер своей племянницы Виктории в Ярославле 9 мая, однако она была вне доступа сети. Его монолог записал автоответчик.

Как утверждает издание, бывший полковник пожаловался, что долгое время не может дозвониться до родственницы. Он поздравил ее с Днем Победы и поинтересовался, как дела у ее семьи. "Ну, ладно. У меня все нормально, то есть у нас - у Юлечки тоже", - якобы сказал Скрипаль и попросил передать поздравления с праздником маме племянницы.

Как отмечает газета, это уже не первый звонок бывшего полковника в Россию. До этого он общался с Викторией по поводу ее конфликта с сотрудником товарищества собственников жилья и советовал меньше привлекать к себе внимание. По данным издания, Виктория не сомневается в том, что ей звонил именно ее дядя.

Отметим, после отравления Скрипаль, в отличии от дочери, не появлялся на публике. В России неоднократно ставили под сомнения факт того, что он жив.

В марте 2018 года бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери.

Они пострадали в результате воздействия нервно-паралитического вещества Новичок и после длительно лечения вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания уверена в причастности России к инциденту. Власти страны обвинили в отравлении Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Россия утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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