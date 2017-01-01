Трамп про Тиллерсона: Тупой как камень

Дональд Трамп в очередной раз назвал бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона "тупым как камень".

Президент США Дональд Трамп в четверг, 23 мая, отреагировал на слова экс-госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что президент РФ Владимир Путин лучше подготовился к переговорам с американским лидером в Германии во время их встречи на саммите G20.

Трамп написал в Twitter, что Тиллерсон "тупой как камень" и недостаточно компетентен для того, чтобы быть госсекретарем. Это уже второй случай, когда американский президент обзывает госсекретаря Тиллерсона.

"Рекс Тиллерсон, человек, который туп как камень и совершенно плохо подготовлен и некомпетентен для должности государственного секретаря, придумал историю (он был уволен), что я был подготовлен хуже, чем Владимир Путин, на встрече в Гамбурге, в Германии. Не думаю, что Путин согласился бы", написал Трамп в соцсети.

Ранее The Washington Post сообщила, что Трамп скрывает от членов администрации детали переговоров с Путиным. Как писала газета, сведения о личных встречах лидеров США и РФ за последние два года в пяти местах отсутствуют даже в секретных документах.

Напомним, 13 марта 2018 года президент США уволил Тиллерсона с должности госсекретаря и предложил на этот пост кандидатуру директора ЦРУ Майка Помпео.

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