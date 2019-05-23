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В Париже украли бриллиант за 45 млн евро

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Во время оценки двум мужчинам удалось незаметно подменить драгоценный камень. Подделку обнаружили только через два дня.
Марию-Мадлен Диубате обокрали в Париже
Марию-Мадлен Диубате обокрали в Париже
Марія-Мадлен Діубате / Facebook

Двое злоумышленников обокрали в Париже бывшего кандидата в президенты Гвинеи Марии-Мадлен Диубате. У женщины пропал бриллиант, стоимость которого оценивается в 45 млн евро, сообщает Parisien в четверг, 23 мая.

Отмечается, что в понедельник двое мужчин пришли в отель Warwick, где остановилась политик. Они представились экспертами по оценке драгоценностей, которых женщина приглашала, чтобы подтвердить стоимость бриллианта.

Однако во время оценки мужчинам удалось незаметно подменить камень. Диубате обнаружила подделку только через два дня.

Французская полиция начала расследование по делу о краже, осуществленной организованной преступной группировкой. Информации о личности и гражданстве похитителей пока нет.

Ранее полиция Дубая обнаружила редкий голубой алмаз, украденный из хранилища одной из компаний и отправленный в коробке с обувью на Шри-Ланку. Оценочная стоимость драгоценного камня составляет $20 млн.

Также сообщалось, что на алмазной бирже в Израиле мужчина украл чемодан с бриллиантами.

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Теги: Франция, воры, бриллианты, кража, драгоценности, Париж, полиция, драгоценные камни
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Источник: korrespondent.net

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