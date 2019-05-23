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Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского

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Спецпредставитель проинформировал Белый дом о впечатлениях от поездки в Украину на инаугурацию нового президента.
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер
Скриншот


Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал Белый Дом о своих впечатлениях от поездки на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", – написал Волкер в Twitter в четверг, 23 мая.

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри привезла президенту Украины послание от Дональда Трампа.

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Теги: инаугурация, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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