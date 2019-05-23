Волкер рассказал Трампу об инаугурации Зеленского

Спецпредставитель проинформировал Белый дом о впечатлениях от поездки в Украину на инаугурацию нового президента.



Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер проинформировал Белый Дом о своих впечатлениях от поездки на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", – написал Волкер в Twitter в четверг, 23 мая.





Sec Perry, Amb Sondland, Senator Johnson, & I briefed @WhiteHouse on impressions from our trip to Ukraine for Pres Zelenskyy’s inauguration. There is an window of opportunity to advance shared + interests.



Thanks @SecretaryPerry @USAmbEU & @SenRonJohnson for great trip. pic.twitter.com/N7OpIX280E — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) May 23, 2019

Напомним, 20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Делегация США во главе с министром энергетики Риком Перри привезла президенту Украины послание от Дональда Трампа.

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