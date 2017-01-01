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Трамп поручил разведке расследование слежки на выборах в 2016 году

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В ходе избирательной кампании 2016 года некоторые граждане из окружения Трампа попали под наблюдение.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп поручил разведке оказать содействие генеральному прокурору в деле расследования слежки, которую вели спецслужбы в ходе предвыборной кампании 2016 года, сообщает пресс-служба Белого дома.
 
Генпрокурор также получил полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к этому делу. Данные меры помогут гражданам США "узнать правду об этих событиях, а также восстановить доверие к государственным институтам".
 
Ранее спецслужбы сообщили, что в ходе избирательной кампании 2016 года некоторые граждане из окружения Трампа попали под наблюдение. Это было сделано случайно в связи со слежкой за иностранцами, общавшимися с ними.

США отключили рассекреченную Сноуденом систему слежки
 
Напомним, ранее президент США опубликовал расшифровку показаний экс-агента ФБР Питера Стрзока, в которой говорится о слежке американских спецслужб за Трампом во времена президентства Барака Обамы. 

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Теги: США, спецслужбы, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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