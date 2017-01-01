Глава МИД Великобритании опроверг скорую отставку Мэй

Премьер останется на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США.



Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в эфире

Министерство иностранных дел Великобритании опровергло информацию о скорой отставке премьер-министра Терезы Мэй. Об этом в эфире Sky News сообщил глава ведомства Джереми Хант.

По его словам, Мэй останется на своем посту к моменту государственного визита в страну президента США Дональда Трампа, намеченного на начало июня. "Тереза Мэй примет его в качестве премьер-министра, и это совершенно правильно", – сказал Хант.





Британские парламентарии уже трижды блокировали соглашение Терезы Мэй по Brexit. Сам выход из ЕС должен был состояться 29 марта, однако из-за неудачных голосований его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.

Трамп приедет в Великобританию с государственным визитом по приглашению королевы Елизаветы II 3-5 июня.

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