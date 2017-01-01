Мэй покинет пост лидера тори 7 июня - сразу после визита Трампа

Премьер-министр Великобритании покидает пост лидера Консервативной партии через две недели.

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Премьер Тереза Мэй заявила в пятницу, что уйдет в отставку 7 июня, уступая призывам своей правящей Консервативной партии. Об этом пишет Reuters.

Необходимо уступить дорогу новому лидеру, чтобы попытаться выйти из тупика из-за ухода Британии из Европейского Союза, добавила она.

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“Теперь для меня ясно, что новый премьер-министр должен руководить этими усилиями в интересах страны“, - подчеркнула Мэй.

“Поэтому сегодня я объявляю, что уйду в отставку с поста лидера Консервативной и Юнионистской партии в пятницу, 7 июня“, - сказала премьер Великобритании.

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Напомним, ранее скорую отставку Терези Мэй с поста премьера опровергли, заверив, что она останется до визита Дональда Трампа 3-4 июня. Кроме того, она останется на посту премьера, пока не появится новый лидер партии.