В Болгарии партия использовала кадры из Слуги народа как агитацию

В Центральной избирательной комиссии Болгарии пояснили, что агитационные кампании в социальной сети Facebook не регулируются законодательно.

Болгарская партия Возрождение в качестве агитации использовала кадры телесериала Слуга народа, на которых исполняющий роль президента страны Владимир Зеленский расстреливает депутатов парламента.

Ролик опубликован на странице политической силы в социальной сети Facebook в преддверии выборов в Европарламент, которые в Болгарии состоятся 26 мая. На последних кадрах появляется надпись "Возрождение" - только мы можем".

Стоит отметить, что в ролике не указано, что кадры для него взяты из Слуги народа. В Центральной избирательной комиссии Болгарии пояснили, что агитационные кампании в социальной сети Facebook не регулируются законодательно, поэтому они не могут ничего с этим сделать.

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС. В странах Евросоюза насчитывается 426 млн избирателей, имеющих право принять участие в этих выборах.

В странах ЕС начинаются выборы в Европарламент

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