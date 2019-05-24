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На Эвересте в мае погибли шесть альпинистов - СМИ

Комментариев: 1
Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах из США и Индии, а также о пропавшем без вести ирландце.
Не менее шести альпинистов погибли при восхождении на Эверест в мае
Не менее шести альпинистов погибли при восхождении на Эверест в мае

По меньшей мере шесть человек погибли при восхождении на высочайший пик планеты Эверест (8848 м) с начала мая - открытия весеннего альпинистского сезона в Гималаях, сообщает AFP со ссылкой на власти Непала и организаторов экспедиций.

"Еще два альпиниста из Индии погибли 23 мая на Эвересте", - приводит агентство слова представителя Министерства культуры, туризма и авиации Непала.

В свою очередь организаторы экспедиций подтвердили гибель еще одного человека, однако его гражданство не указывается.

Ранее сообщалось о трех погибших альпинистах из США и Индии, а также о пропавшем без вести ирландце.

Непалец установил мировой рекорд по восхождениям на Эверест

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Теги: Непал, альпинизм, Эверест, Гималаи, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Via_dolorosa    24.05.2019, 14:06
Оценка:  0
Via_dolorosa
Там вся тропа трупами усеяна; прям не восхождение а дорога смерти. Дохнут сотнями и всё это лежит годами медленно разлагаясь (выгорая) под ультрафиолетом солнца.
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