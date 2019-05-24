В Сирии журналистов обстреляли из танка
Сирийские правительственные силы обстреляли репортера Алекс Кроуфорд со съемочной группой и сопровождавших их активистов. Эксклюзивный репортаж с места событий 24 мая опубликовала журналистка Skynews.
Она утверждает, что их обстреляли, когда съемочная группа снимала горящую бронированную машину. После этого журналистка и ее команда заметили рядом в воздухе дрон и услышали приближение самолета.
"В нас несколько раз стреляли 125-миллиметровыми снарядами. Наверное, это был российский боевой танк T-72", - описала атаку Кроуфорд.
Репортер вместе со съемочной группой пытались скрыться с места обстрела. Им пришлось пробираться через облако дыма и пыли, при этом боевики не прекращали обстрел. После того, как они добрались до автомобиля, им удалось доехать до города Хан-Шейхун.
В результате атаки один из активистов получил ранение в бок и был доставлен в больницу. Репортер подчеркнула, что обстрел журналистов является нарушением международного законодательства.
По словам репортера, на куртке одного из членов съемочной группы крупными буквами было написано слово пресса, а она в соответствии с мусульманскими обычаями была одета в длинное платье.
Ранее боевики нанесли 17 ракетных ударов по российской авиабазе Хмеймим. Сообщалось также, что гуманитарные программы в Сирии сворачиваются из-за непрекращающихся военных действий.
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