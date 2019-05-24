Адвокаты Януковича требуют снять с него все обвинения

Представители президента-беглеца обратились в ГПУ.

Янукович требует снять с него обвинения depositphotos.com

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился в Генеральную прокуратуру с требованием обнародовать все материалы уголовных производств против его подзащитного и немедленно снять с “легитимного” все обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского объединения АО “Aver Lex”.

Читай также: Адвокаты Януковича отрицают возврат его денег в Украину

Адвокат Януковича обратился к генпрокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы касательно дел Майдана и рассекретить решения суда.

Мы требуем от Генерального прокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюдать Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную Генпрокурором в отношении Виктора Януковича, - отметил Сердюк.

Читай также: Азаров собирается вернуться в Украину при Зеленском

Адвокат Януковича уверен, что обвинения против его подзащитного тщательно сфальсифицированы с использованием личных связей Луценко и экс-президента Порошенко. Кроме того, адвокат акцентировал, что оказывается давление на свидетелей и судебную систему.

Напомним, в Украину вернули более $3 млн “денег Януковича". Средства взысканы с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited.