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Адвокаты Януковича требуют снять с него все обвинения

Комментариев: 2
Представители президента-беглеца обратились в ГПУ.
Янукович требует снять с него обвинения
Янукович требует снять с него обвинения
depositphotos.com

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился в Генеральную прокуратуру с требованием обнародовать все материалы уголовных производств против его подзащитного и немедленно снять с “легитимного” все обвинения. Об этом сообщили в пресс-службе адвокатского объединения АО “Aver Lex”.

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Адвокат Януковича обратился к генпрокурору Юрию Луценко с требованием обнародовать материалы касательно дел Майдана и рассекретить решения суда.

Мы требуем от Генерального прокурора обнародовать материалы уголовных производств по фактам убийств на Майдане. Рассекретить закрытые решения суда. Мы также требуем соблюдать Конституцию Украины и принцип презумпции невиновности и опровергнуть всю неправдивую информацию, распространенную Генпрокурором в отношении Виктора Януковича, - отметил Сердюк.

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Адвокат Януковича уверен, что обвинения против его подзащитного тщательно сфальсифицированы с использованием личных связей Луценко и экс-президента Порошенко. Кроме того, адвокат акцентировал, что оказывается давление на свидетелей и судебную систему.

Напомним, в Украину вернули более $3 млн “денег Януковича". Средства взысканы с кипрских компаний EROSARIA LTD и Aldoza Investments Limited.

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Теги: Янукович, Сердюк, Луценко, ГПУ, обвинение
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Комментариев (2)
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Alcoolique    24.05.2019, 15:47
Оценка:  +1
Alcoolique
и сделать премьером
LifeStriker    24.05.2019, 15:36
Оценка:  +1
LifeStriker
А я требую переселить наших "братьев" россиян вместе с Януковичем кудато на Марс , там им будет вполне комфортно и они смогут повеливать всей планетой и никаких злобных "пендосов" и "фашистов" там не будет
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