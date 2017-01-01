Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Интересная мишень". Исламисты готовили покушение на Олланда

Комментариев: 0
Во Франции 16-летний приверженец джихада отправил селфи с экс-президентом Олландом другу и назвал его виновным в ударах по Сирии.
На Франсуа Олланда готовили покушение
На Франсуа Олланда готовили покушение
2000.ua

Во Франции задержали группу лиц, которые по версии следствия готовили покушение на экс-президента страны Франсуа Олланда. Об этом 24 мая сообщил портал BFMTV.

В телефоне одного из подозреваемых в подготовке покушения обнаружили фотографию с экс-президентом. Тогда Олланд устраивал автограф-сессию после выхода своей книги и 16-летний молодой человек предложил ему сделать совместное фото.

Следствие считает, что он собирался устроить нападение на Олланда, так как он держит поднятым вверх указательный палец, что означает преданность исламским ценностям.

Полицейские установили, что он отправил несколько фотографий своему брату и сообщил ему, что Олланд - "интересная мишень". Он позвал одного из друзей на мероприятие с участием Олланда, куда сам не мог попасть из-за возрастного ограничения. По мнению молодого человека именно экс-президент Франции виновен в начале ударов по Сирии.

Молодой последователь джихада уже арестован, полиция предъявила ему обвинение, а охрана экс-президента усилена.

Ранее в сирийском Идлибе боевики выпустили 17 ракет по российской авиабазе.

Сообщалось также, что американская журналистка попала под обстрел в Сирии.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, исламисты, покушение, Олланд, джихад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь