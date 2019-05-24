Путин хочет встретиться с Зеленским: в Кремле назвали условия

У России ждут, пока Зеленский окончательно сформирует команду.

В Кремле заговорили о встрече с Зеленским EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин не против встречи с украинским президентом Владимиром Путиным, но пока ее придется отложить. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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В РФ готовы на переговоры только тогда, когда Зеленский сформирует окончательный состав своей команды.

Сообщается также, что Кремль планирует провести переговоры в нормандском формате. Сейчас РФ ждет подходов, которые сформулирует команда новоизбранного главы Украины.

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Кроме того, Песков отметил, что Россия хочет увидеть, что украинские граждане не против переговоров между представителями властей двух государств. У Путина заявили, что хотят убедиться, что Украина будет придерживаться Минских соглашений. Только после положительного ответа они готовы инициировать саммит.

Напомним, в Кремле ответили Зеленскому на призыв усилить санкции против РФ. Песков уверен, что такой шаг не поможет Зеленскому решить проблемы в стране.