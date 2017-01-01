В Канаде обезглавили памятник Владимиру Великому

Местный священник назвал этот случай большой трагедией.

В канадском городе Виннипег обезглавили памятник Владимиру Великому, который расположен возле украинской католической церкви. Об этом сообщил канадский канал CBC.

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Местный священник Майкл Буячок заявил, что он очень разочарован этим инцидентом. Для украинских католиков, которые являются прихожанами этой церкви, монумент святого Владимира имел особое значение. Именно этот князь Киевской Руси принял в Украине христианство.

Этот памятник для верующих носил особую ценность. Статуя была создана виннипегским скульптором Лео Молом. В 1984 году Папа Римский Иоанн Павел II освятил памятник Владимиру Великому.

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Полиция ищет виновных в осквернении памятника.

Напомним, бразилец застрелил невесту, а потом - еще троих в церкви. Мужчина сначала застрелил бывшую невесту у нее дома, а потом отправился убивать в церковь.