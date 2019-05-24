Назначена дата суда о нарушении морского права РФ

Это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать дело по сути.

Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге Getty Images

Постоянный Третейский суд (ПТС) в Гааге с 10 по 14 июня проведет первые слушания в споре Украины с Россией о нарушении Москвой международного морского права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе для определения подсудности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 24 мая.

"Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, в ходе которых будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Россией в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и Керченском проливе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли ПТС юрисдикцию рассматривать дело по сути. Если суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по сути.

В соответствии с графиком, установленным ПТС, слушания будут проводиться в два тура. В понедельник, 10 июня, российская сторона представит первый раунд устных аргументов, а во вторник, 11 июня, Украина представит свой первый раунд устных аргументов.

В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд устных аргументов.

Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Россию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet