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Назначена дата суда о нарушении морского права РФ

Комментариев: 3
Это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли суд юрисдикцию рассматривать дело по сути.
Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге
Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге
Getty Images

Постоянный Третейский суд (ПТС) в Гааге с 10 по 14 июня проведет первые слушания в споре Украины с Россией о нарушении Москвой международного морского права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе для определения подсудности. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу суда в пятницу, 24 мая.

"Слушания пройдут во Дворце мира в Гааге, в ходе которых будут рассмотрены предварительные возражения, выдвинутые Россией в споре о правах прибрежных государств на Черном море, Азовском море и Керченском проливе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это первый этап рассмотрения жалобы Киева, в ходе которого будет рассмотрен вопрос, имеет ли ПТС юрисдикцию рассматривать дело по сути. Если суд признает свою юрисдикцию, вторым этапом будет рассмотрение дела по сути.

В соответствии с графиком, установленным ПТС, слушания будут проводиться в два тура. В понедельник, 10 июня, российская сторона представит первый раунд устных аргументов, а во вторник, 11 июня, Украина представит свой первый раунд устных аргументов.

В четверг, 13 июня, РФ представит второй раунд устных аргументов, и на следующий день, в пятницу, 14 июня, Украина представит второй раунд устных аргументов.

Напомним, арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала на Россию заявление за нарушение Конвенции ООН по морскому праву, в частности, инициировав спор о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

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Теги: Россия, Украина, Гаагский трибунал, суд, Гаага
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Nikolas_Adver    24.05.2019, 19:05
Оценка:  -1
Nikolas_Adver
а с какого хера голландия вообще что-то там судит? самая фашистская страна после германии во время ВОВ вдруг такая белая и пушистая стала и миротворец ниибацца. надо ей напомнить, как всех своих граждан неарийцев сами убили и зиговали громче всех. пасть залили нахер и сопеть в тряпочку
pigmaleontys    24.05.2019, 19:21
Оценка:  -1
pigmaleontys
Випий води - заспокоює. Чи скломий не відпуска?
Nikolas_Adver    24.05.2019, 19:30
Оценка:  0
Nikolas_Adver
как же дахyя вы про бухло и жопы пuсдите... 100пудово алкаши заднеприводные, все мысли у вас только об этом
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