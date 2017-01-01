Имущество коррупционеров в Мексике передадут бедным

Правительство проведет аукцион с целью продажи дорогостоящих автомашин и другого имущества, конфискованного у криминала и коррумпированных чиновников.

Правительство Мексики решило помочь бедным гражданам, продавая с аукциона недвижимость и автомобили коррупционеров, сообщает The Guardian.

Программа помощи бедным получила название Робин Гуд. Все вырученные от аукциона деньги пойдут в муниципалитеты на социальные проекты. "Все, что конфисковано у преступников, будет возвращено общинам, прежде всего бедным", - заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Первый аукцион состоится 26 мая в бывшей президентской резиденции Лос-Пинос. На торгах будет представлено 82 автомобиля дорогих марок Lamborghini, Mercedes-Benz, Chevrolet, Posche. Их общая начальная стоимость составляет 1,5 миллионов долларов.

Кроме того, на торги выставлены три дома, один из которых принадлежит бывшему политику. Эти деньги пойдут на помощь людям, проходящим реабилитацию от наркотиков. Отмечается, что некоторые оппозиционеры посчитали мероприятие популизмом.

Ранее папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на помощь мигрантам в Мексике.

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