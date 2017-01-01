Названа дата решения суда Амстердама по скифскому золоту

Решение будет опубликовано на официальном сайте суда.

Как известно, коллекцию скифского золота вывезли из Крыма на выставку "Крым: золото и тайны Черного моря" в музей в Амстердаме еще до аннексии полуострова Россией.

Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, которое предоставило их для временной экспозиции.

28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей крымских музеев апелляцию на решение суда относительно скифского золота. Рассмотрение апелляции началось 11 марта 2019 года.