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Трамп вспомнил Украину, говоря об "охоте на ведьм"

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Дональд Трамп считает начатые ранее в отношении него спецслужбами США разбирательства и раздутые потом скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".
Дональд Трамп надеется, что Уильям Барр "взглянет на Украину"
Дональд Трамп надеется, что Уильям Барр "взглянет на Украину"

Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что Министерство юстиции, выполняющее также функции генпрокуратуры, рассмотрит вопрос о том, были ли власти ряда стран, включая Украину, причастны к началу расследований против него в США до или после выборов 2016 года. Об этом Трамп сказал журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС в пятницу, 24 мая.

"И я надеюсь, что он (министр юстиции – ред.) взглянет на Великобританию. Надеюсь, он взглянет на Австралию. И надеюсь, что он взглянет на Украину. Надеюсь, он взглянет на все", – заявил Трамп, комментируя принятое им накануне решение наделить министра юстиции – генпрокурора США Уильяма Барра правом рассекретить данные об обстоятельствах начала упомянутых расследований.

Трамп подчеркнул, что считает начатые ранее в отношении него американскими спецслужбами разбирательства и раздутые потом, в том числе искусственно, Демократической партией США вокруг этого скандалы "попыткой государственного переворота или попыткой свалить президента".

"Такого никогда не должно произойти ни с кем", – сказал глава государства. С его точки зрения, вынесенное в четверг решение позволит Барру выяснить, "как и почему началась охота на ведьм". "Мы узнаем многое", – пообещал Трамп.

Он также допустил, что затронет на переговорах с уходящим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе предстоящего в начале июня визита в Лондон вопрос о том, какую роль сыграли спецслужбы ее страны в начале расследований, касавшихся Трампа.

"Вполне возможно, что я с нею об этом поговорю, – сообщил американский президент. – Есть данные, слухи о том, что ФБР и другие – ЦРУ – были причастны вместе с Соединенным Королевством к выдуманному российскому скандалу. Да, я вполне могу поговорить с нею об этом".

Напомним, скандал с возможным российским вмешательством в американские выборы возник после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Хиллари Клинтон, обвиняют РФ в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

Расследование длилось с мая 2017 года, когда Роберт Мюллер, экс-глава ФБР, был назначен на пост спецпрокурора. На протяжении этого времени Мюллер изучал возможность того, что Трамп сотрудничал с российскими спецслужбами для победы на выборах.

Основные выводы расследования были обнародованы 24 марта 2019 года. Мюллер не обнаружил доказательств сговора Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года.

При этом в докладе говорится, что подконтрольные российским властям хакеры взломали компьютеры и получили доступ к электронной почте Хиллари Клинтон и других демократов. Однако Трамп не имеет к этому отношения.

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Теги: Россия, Украина, США, спецслужбы, выборы в США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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