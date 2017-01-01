США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ

В Пентагоне нападение назвали частью "кампании" Тегерана в ответ на развертывание сил США.

Нефтяной танкер Al Marzoqah под флагом Саудовской Аравии, который подвергся нападению возле порта Фуджейра

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США контр-адмирал Майкл Глидэй заявил, что Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) виновным в атаке на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило агентство Reuters. "Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР", - отметил Глидэй. "Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР", - отметил Глидэй.

По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. При этом Глидэй отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.

С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тысячи военных на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Два из четырех судов, ставших объектами диверсии, - саудовские нефтяные танкеры.

Ранее СМИ со ссылкой на данные Агентства нацбезопасности США сообщили, что за диверсией против коммерческих судов в водах ОАЭ могут стоят силы, симпатизирующие или работающие на Иран

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