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США обвинили Иран в атаке на танкеры у берегов ОАЭ

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В Пентагоне нападение назвали частью "кампании" Тегерана в ответ на развертывание сил США.
Нефтяной танкер Al Marzoqah под флагом Саудовской Аравии, который подвергся нападению возле порта Фуджейра
Нефтяной танкер Al Marzoqah под флагом Саудовской Аравии, который подвергся нападению возле порта Фуджейра

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США контр-адмирал Майкл Глидэй заявил, что Вашингтон считает иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) виновным в атаке на танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом в пятницу, 24 мая, сообщило агентство Reuters.

"Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР", - отметил Глидэй. 

По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. При этом Глидэй отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.
 
С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тысячи военных на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.
 
Напомним, 12 мая четыре торговых судна различных стран подверглись атаке в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов. Два из четырех судов, ставших объектами диверсии, - саудовские нефтяные танкеры.
 
Ранее СМИ со ссылкой на данные Агентства нацбезопасности США сообщили, что за диверсией против коммерческих судов в водах ОАЭ могут стоят силы, симпатизирующие или работающие на Иран.

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Теги: Ближний Восток, США, Иран, ОАЭ, нападение, танкер, атака
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Источник: korrespondent.net

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