Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства страны в США

С середины апреля помещение дипмиссии в Вашингтоне контролировали сторонники президента Николаса Мадуро.

Сторонники оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо взяли под контроль посольство республики в Вашингтоне. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил представитель венесуэльской оппозиции в США Карлос Веккьо в Twitter.

"Наше посольство свободно. Конец диктатуры близок", - написал он.



На опубликованных фото и видео видно, как Веккьо вместе с соратниками вывешивает из окна посольства баннер с надписью Слава свободной Венесуэле и флаг страны.



По информации Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который мог быть нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения Code Pink.

"К настоящему моменту были возвращены и взяты под защиту все шесть объектов недвижимости, принадлежащих дипмиссии Венесуэлы в США", - заявили оппозиционеры.

Напомним, на стороне президента Николаса Мадуро в Вашингтоне выступали активисты правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink.

Viva Venezuela libre desde nuestra Embajada. Se acerca el final de la dictadura. El cambio ya lleg'o . pic.twitter.com/OG5zKB9ITb — CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) May 24, 2019

Как сообщал Корреспондент.net, 23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразили поддержку Мадуро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet