Взрыв в Лионе: следствие не исключает "террористического сговора"
Прокуратура Парижа расследует обстоятельства взрыва на пешеходной улице в Лионе и не исключает версию "террористического сговора". Об этом в пятницу, 24 мая, заявила министр юстиции Франции Николь Беллубе, передает радио France Info.
"Подразделение прокуратуры Парижа, ответственное за борьбу с терроризмом, открыло расследование по статье "террористический сговор", но нужно дождаться результатов расследования, порученного управлению судебной полиции", - отметила Беллубе.
Она также подчеркнула, что пока рано квалифицировать происшествие как теракт.
По данным властей, взрывное устройство было не очень мощное, и ранения пострадавших оказались "касательными и довольно легкими".
Отмечается, что полиция вычислила маршрут, по которому передвигался подозреваемый. Согласно записи с камер видеонаблюдения, он прибыл на место на велосипеде и оставил посылку, которая затем взорвалась.
Мужчина был в темных очках, черном свитере и светлых шортах, его возраст 30-35 лет.
[#Lyon] #Appel`AT'emoins pour retrouver l’homme suspect'e d’^etre l’auteur de l’attentat.— Police nationale (@PoliceNationale) May 24, 2019
Si vous avez des informations, appelez le 197. #AidezNous, votre t'emoignage peut ^etre d'eterminant. pic.twitter.com/HcPc43nl9d
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил поддержку пострадавшим и их семьям.
Напомним, 24 мая на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона произошел взрыв.
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