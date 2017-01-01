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В США умер лауреат Нобелевской премии по физике

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Физик Марри Гелл-Манн скончался в возрасте 89 лет. Он был удостоен Нобелевской премии в 1969 году за открытия, связанные с классификацией элементарных частиц.
Марри Гелл-Манн
Марри Гелл-Манн
santafe.edu
 
Выдающийся американский физик, лауреат Нобелевской премии Марри Гелл-Манн скончался на 90-м году жизни. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил Институт Санта-Фе в Twitter.
 
"Мы со скорбью сообщаем о кончине нобелевского лауреата, корифея по многим направлениям Марри Гелла-Манна - одного из величайших физиков XX века, первооткрывателя, сооснователя ИСФ (Института Санта-Фе), предтечи кварка (фундаментальной частицы). Ты многих вдохновлял, Марри. Тебя будет не хватать", - говорится в сообщении института.
 
Гелл-Манн закончил Йельский университет в 1948 году, а в 1951 году защитил докторскую диссертацию. Уже 1950-е годы он становится одним из ведущих физиков.
 
Разрабатывая классификацию сильновзаимодействующих частиц - адронов, Гелл-Манн обнаружил закономерности, которые позволили предположить, что адроны должны состоять из более фундаментальных частиц, которые он назвал "кварками".
 
К настоящему моменту существование кварков подтверждено многочисленными экспериментами, а кроме нейтронов, протонов и мезонов, состоящих из трех и двух кварков, были открыты тетракварки и пентакварки. Идеи Гелл-Манна стали основой современной квантовой хромодинамики.
 
За открытия, связанные с классификацией элементарных частиц и их взаимодействием, ученый получил Нобелевскую премию в 1969 году.
 
Напомним, в апреле на 94-м году жизни умер Пол Грингард - нейробиолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине.
 

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Теги: США, физика, Нобелевская премия, умер, скончался, лауреат
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Источник: korrespondent.net

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