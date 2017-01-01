Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мексике потерпел крушение вертолет Ми-17

Комментариев: 0
По неофициальным данным, экипаж воздушного судна состоял из семи человек, которые погибли.
Вертолет Ми-17
Вертолет Ми-17
commons.wikimedia.org

В мексиканском штате Сан-Луис-Потоси разбился вертолет Ми-17, принадлежащий министерству военно-морского флота страны. Об этом ведомство сообщило на своей странице в Twitter.

Инцидент произошел в районе Валье-Верде. Причины произошедшего, а также информация о пострадавших официально не сообщаются.

По информации El Universal, вертолет участвовал в тушении лесных пожаров. На борту могли находиться семь человек, которые вероятно погибли.

Отметим, на вооружении Минобороны Мексики находятся несколько десятков вертолетов серии Ми, в том числе более двадцати Ми-17.

Ранее сообщалось, что в Перу потерпел крушение военный вертолет Ми-171Ш.

В Казахстане разбился вертолет с 13 людьми на борту

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: авиакатастрофа, Мексика, вертолет, авария, крушение
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь