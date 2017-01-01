Трамп прибыл в Японию и посмотрит на сумо
Президент США прилетел со своей женой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Меланья готовятся к посадке в Японии. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2019 г.
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«Готовимся вместе с первой леди США Меланьей к посадке в Японии. С нетерпением ждём встречи со всеми в ближайшее время», — написал он.
Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп вместе с японским премьер-министром Абэ Синдзо посетит турнир по сумо и встретится с императором Нарухито.
Напомним , ранее сообщалось, что Япония и США сохранят санкции против КНДР - СМИ.