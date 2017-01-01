Трамп прибыл в Японию и посмотрит на сумо

Президент США прилетел со своей женой.

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Меланья готовятся к посадке в Японии. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 мая 2019 г.

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«Готовимся вместе с первой леди США Меланьей к посадке в Японии. С нетерпением ждём встречи со всеми в ближайшее время», — написал он.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп вместе с японским премьер-министром Абэ Синдзо посетит турнир по сумо и встретится с императором Нарухито.

Напомним , ранее сообщалось, что Япония и США сохранят санкции против КНДР - СМИ.