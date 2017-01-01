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Трамп прибыл в Японию и посмотрит на сумо

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Президент США прилетел со своей женой.
Трамп прилетел в Японию
Трамп прилетел в Японию
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что он и его супруга Меланья готовятся к посадке в Японии. Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

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«Готовимся вместе с первой леди США Меланьей к посадке в Японии. С нетерпением ждём встречи со всеми в ближайшее время», — написал он.

Ранее в Белом доме сообщили, что Трамп вместе с японским премьер-министром Абэ Синдзо посетит турнир по сумо и встретится с императором Нарухито.

Напомним , ранее сообщалось, что Япония и США сохранят санкции против КНДР - СМИ.

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Теги: Трамп, Япония, США
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