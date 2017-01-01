Суд в США заблокировал выделение денег на стену с Мексикой

Суд заявил, что подобные решения Трампа противоречат принципам разделения полномочий власти.

Калифорнийский суд наложил временный запрет на использование средств из оборонного бюджета для строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает DW.

Судья Хейвуд Джиллиам обосновал свое решение тем, что Конгресс не предусматривал целевое использование этих денег для реализации "самого амбициозного проекта" Дональда Трампа. По мнению суда, действия правительства противоречат принципам разделения полномочий властей, действующим с момента основания Соединенных Штатов.

В вердикте судьи идет речь об одном миллиарде, который Пентагон в марте текущего года выделил из своего бюджета, составляющего 6,7 млрд долларов. Предусматривалось, что предоставленные средства будут использованы для строительства 91-километрового отрезка стены в Техасе.

Напомним, президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как пояснили в Белом доме, это позволит главе государства, в частности, аккумулировать в целом около $8 млрд. Администрация США намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

США потратят на стену с Мексикой деньги, выделенные на ракеты – СМИ

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