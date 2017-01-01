При взрыве на судне в Таиланде пострадали 50 человек

Момент взрыва попал на видео.

По меньшей мере 50 человек были госпитализированы с ожогами и ранениями после взрыва и пожара на контейнеровозе в порту города Лаем Чабанг в Таиланде, сообщает Bangkok Post.

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Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, установленную поблизости.

Причина произошедшего пока неизвестна, правоохранители и местные власти выясняют, какие химические препараты спровоцировали взрыв.

Для предотвращения химической опасности пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна люди прошли обеззараживающую санитарную обработку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране три человека погибли при взрыве на подлодке.