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При взрыве на судне в Таиланде пострадали 50 человек

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Момент взрыва попал на видео.
Момент взрыва
Момент взрыва
скриншот видео

По меньшей мере 50 человек были госпитализированы с ожогами и ранениями после взрыва и пожара на контейнеровозе в порту города Лаем Чабанг в Таиланде, сообщает Bangkok Post.

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Момент взрыва попал на камеру видеонаблюдения, установленную поблизости.

Причина произошедшего пока неизвестна, правоохранители и местные власти выясняют, какие химические препараты спровоцировали взрыв.

Для предотвращения химической опасности пострадавшие и находившиеся вблизи загоревшегося судна люди прошли обеззараживающую санитарную обработку.

Напомним, ранее сообщалось, что в Иране три человека погибли при взрыве на подлодке.

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Теги: Таиланд, взрыв, судно, видео
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