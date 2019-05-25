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Трибунал по морякам: реакция США и Германии

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России давно пора освободить украинских моряков и корабли, считает Волкер. В Берлине считают исполнение решения Россией важным вкладом в деэскалацию.
Украинские моряки содержатся под стражей с ноября прошлого года
Украинские моряки содержатся под стражей с ноября прошлого года
Громадське ТБ

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер приветствует решение Международного трибунала по морскому праву в отношении украинских моряков. Об этом он написал в Twitter в субботу, 25 мая.

"Давно пора России освободить украинских членов экипажа и корабли, которые она незаконно захватила", - написал он.

В то же время, как сообщает РИА Новости, в МИД Германии призвали Россию выполнить решение трибунала и освободить украинских моряков, а также вернуть корабли.

"Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по событиям в Азовском море. Мы призываем Россию выполнить это решение и немедленно освободить захваченных моряков, а также вернуть удерживаемые корабли. Это стало бы важным вкладом в необходимую деэскалацию", - заявили в МИД ФРГ.

Как сообщалось, сегодня Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и корабли, захваченные у Керченского пролива в ноябре прошлого года.

Украина ожидает скорое выполнение Россией решения трибунала. Согласно решению, Россия должна отчитаться о выполнении решения освободить украинских моряков и кораблей до 25 июня.

В Москве же заявили, что предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что исполнение Россией решение трибунала может стать первым сигналом к окончанию конфликта с Украиной.

 

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Теги: Россия, Украина, США, Германия, трибунал, украинские моряки, Курт Волкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    25.05.2019, 22:01
Оценка:  -1
Kostos
Ниправда! Раисия харошая! А все вакрух - плахия!
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