Десять человек погибли из-за очереди у вершины Эвереста

У вершины Эвереста образовалась пробка из десятков альпинистов, которые ждут своей очереди покорить вершину.



Британец погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель.





C Эвереста вывезли три тонны мусора

Смерти происходят на фоне сообщений о перегруженности Эвереста туристами, которым приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину.

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