Десять человек погибли из-за очереди у вершины Эвереста
У вершины Эвереста образовалась пробка из десятков альпинистов, которые ждут своей очереди покорить вершину.
Британец погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель.
Смерти происходят на фоне сообщений о перегруженности Эвереста туристами, которым приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину.
C Эвереста вывезли три тонны мусора
C Эвереста вывезли три тонны мусора
Ранее сообщалось о семи погибших альпинистах на Эвересте за последнюю неделю. Всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.
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