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Десять человек погибли из-за очереди у вершины Эвереста

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У вершины Эвереста образовалась пробка из десятков альпинистов, которые ждут своей очереди покорить вершину.
На Эвересте продолжают гибнуть альпинисты
На Эвересте продолжают гибнуть альпинисты
АР (архив)

Британец погиб на Эвересте, это десятый случай смерти альпинистов на этой горе в последние несколько недель.
 
Смерти происходят на фоне сообщений о перегруженности Эвереста туристами, которым приходится стоять в очередях, чтобы взобраться на вершину.

C Эвереста вывезли три тонны мусора
 
Ранее сообщалось о семи погибших альпинистах на Эвересте за последнюю неделю. Всего с начала 2019 года на Эвересте погибли 17 человек.

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Теги: туристы, горы, альпинизм, Эверест
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Источник: korrespondent.net

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