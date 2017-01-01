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В США при стрельбе в баре пострадали 10 человек

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Среди пострадавших пять женщин и пять мужчин. Один из пострадавших получил тяжелое ранение.
Очередная стрельба произошла в США
Очередная стрельба произошла в США
Getty Images

Не менее десяти человек получили ранения в результате стрельбы в баре города Трентон в американском штате Нью-Джерси, передает Associated Press.
 
Среди пострадавших пять женщин и пять мужчин. Все они были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии. 
 
Подробности инцидента не приводятся. Полиция занимается расследованием произошедшего. 

В Киеве на детской площадке произошла стрельба
 
Ранее сообщалось, что в Бразилии в результате стрельбы в баре погибли 11 человек.

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Теги: США, стрельба, бар, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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