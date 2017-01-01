В США при стрельбе в баре пострадали 10 человек
Среди пострадавших пять женщин и пять мужчин. Один из пострадавших получил тяжелое ранение.
Не менее десяти человек получили ранения в результате стрельбы в баре города Трентон в американском штате Нью-Джерси, передает Associated Press.
Среди пострадавших пять женщин и пять мужчин. Все они были госпитализированы, один человек находится в тяжелом состоянии.
Подробности инцидента не приводятся. Полиция занимается расследованием произошедшего.
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