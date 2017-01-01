Правительство и оппозиция Венесуэлы проведут переговоры в Осло

Представители главных политических сил Венесуэлы решили вернуться на следующей неделе в Норвегию.



Представители президента Венесуэлы Николаса Мадуро на следующей неделе встретятся в Осло с оппозицией, говорится в распространенном в субботу, 25 мая, заявлении МИД Норвегии.

"Мы объявляем, что представители главных политических сил Венесуэлы решили вернуться на следующей неделе в Осло для продолжения процесса установления контактов при содействии Норвегии", – сказано в сообщении.

Напомним, 16 мая в Осло состоялись переговоры представителей президента Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Норвегия, в отличие от многих других стран Европы, не признала лидера Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

23 января лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Николаса Мадуро.

К настоящему времени Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия и Китай выразила поддержку Мадуро.

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