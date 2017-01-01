У берегов Японии столкнулись два судна

Одно из судов затонуло, на его борту было пять членов экипажа. Четверо из них пропали без вести, капитана удалось спасти.



Два грузовых судна столкнулись в Японии, одно из них затонуло, передает телеканал NHK

На его борту находились пять человек. Четверо моряков числятся пропавшими без вести, спасен капитан судна.



Инцидент произошел в Тихом океане примерно в одиннадцати километрах от побережья префектуры Тиба к востоку от японской столицы.







У берегов ОАЭ напали на четыре корабля Столкновение произошло ночью в условиях плохой видимости из-за тумана. Затонувшее судно перевозило около 1,6 тыс тонн стали и направлялось в Осаку.

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