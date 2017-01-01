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Трамп обжалует решение суда по возведению стены на границе с Мексикой

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Американский лидер обжалует решение суда о блокировке одного млрд долларов на стену на границе с Мексикой.
Строительство стены на границе США и Мексики
Строительство стены на границе США и Мексики
Дональд Трамп / Twitter

Президент США Дональд Трамп намерен обжаловать решение суда, заблокировавшее финансирование строительства частей стены на границе с Мексикой. 
 
"Это решение против безопасности наших границ и в поддержку преступности, наркотиков и нелегальной перевозки людей", – написал Трамп в Twitter.
 
Американский лидер планировал использовать один миллиард долларов из бюджета Пентагона на возведение барьера на участках границы штатов Аризона и Техас с Мексикой.
 
При этом суд разрешил президенту изыскивать средства на стену из других источников. По мнению суда, действия правительства противоречат принципам распределения властных полномочий в стране.
 
Напомним, Трамп безуспешно требовал от Конгресса выделить пять миллиардов долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой для пресечения нелегальной миграции.

В феврале Трамп ввел режим ЧП на южной границе страны. Это позволило ему претендовать на восемь миллиардов долларов в обход Конгресса, один из которых выделило Министерство обороны.

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Теги: США, суд, Мексика, стена, Трамп
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Источник: korrespondent.net

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