РФ не будет выполнять требование Трибунала касательно украинских моряков

Российские чиновники заявили, что требования Трибунала выполнять не нужно.

Чиновники Российской Федерации заявили, что требования Трибунала по морскому праву касательно пленных украинских моряков выполнять не собираются. Об этом передает РИА-Новости.

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В РФ уверены, что судьи Трибунала не являются высококвалифицированными специалистами, поэтому их решение стоит игнорировать.

Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят, - отметил “депутат Госдумы от Республики Крым“ Руслан Бальбек.

Его “коллега” Александр Молохов заявил, что решение Трибунала ничего не стоит потому, что моряки “пересекли государственную границу”.

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Свое мнение по этому поводу озвучил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он уверен, что решение Международного трибунала ООН по морскому праву “из-за инцидента в Керченском проливе“ якобы не относится к юрисдикции этого суда и не может быть признанным.

Напомним, по делу моряков будет еще один арбитраж. Дело об иммунитете украинских моряков рассмотрит отдельный арбитраж, который может длиться годами.