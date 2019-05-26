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В Китае 10 человек погибли из-за утечки газа на судне

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Углекислый газ просочился из пожарной системы из-за неправильной эксплуатации. Ответственные за аварию находятся под стражей.
Еще 19 человек пострадали и были госпитализированы
Еще 19 человек пострадали и были госпитализированы
scmp.com

Утечка углекислого газа на грузовом корабле в порту Лунъянь в китайской провинции Шаньдун стала причиной гибели 10 человек. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 26 мая.

Отмечается, что инцидент произошел накануне днем на судне из провинции Фуцзянь. Еще 19 человек пострадали и были госпитализированы в местную больницу.

Предварительное расследование показало, что углекислый газ просочился из пожарной системы из-за неправильной эксплуатации. Ответственные за аварию находятся под стражей в полиции, – говорится в сообщении.

Ранее в городе Цзинань провинции Шаньдун произошел пожар в фармацевтической компании Цилу Тяньхэ Хуэйши. Тогда погибло 10 человек.

А на севере Китая в городе Бачжоу провинции Хэбэй 66 человек пострадали в результате взрыва баллона с газом на похоронах.

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Теги: газ, Китай, судно, корабль, китайцы, погибли, пострадавшие, погибшие, утечка газа
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Источник: korrespondent.net

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