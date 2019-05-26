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Болгарскую партию попросили удалить ролик с кадрами “Слуги народа”

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Как не странно, об этом попросил ЦИК Болгарии.
Болгарскую партию обязали удалить ролик
Болгарскую партию обязали удалить ролик
скриншот

Центральная избирательная комиссия Болгарии расценила использование кадров из “Слуги народа” партией “Възраждане”, которую в стране называют пророссийской, как прямое нарушение Избирательного кодекса. Об этом передает Левый берег.

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Предвыборный ролик с кадрами из украинского сериала “Слуга народа”, где персонаж Владимира Зеленского расстреливает депутатов парламента из автоматического оружия, попросили удалить.

ЦИК Болгарии опасается, что подобная агитационная реклама может подталкивать людей к насилию.

Напомним, в Болгарии кадры из "Слуги народа" использовала в рекламе пророссийская партия. Между тем, тогда СМИ писали, что агиткампании в социальной сети Facebook в Болгарии не регулируются законодательно. Пока видеоролик из социальных сетей не удалили.

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Теги: ЦИК, Болгария, "Слуга народа", кадры, сериал
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Комментариев (1)
Николай510    26.05.2019, 10:27
Оценка:  0
Николай510
пересрали?
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