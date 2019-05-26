Болгарскую партию попросили удалить ролик с кадрами “Слуги народа”

Как не странно, об этом попросил ЦИК Болгарии.

Центральная избирательная комиссия Болгарии расценила использование кадров из “Слуги народа” партией “Възраждане”, которую в стране называют пророссийской, как прямое нарушение Избирательного кодекса. Об этом передает Левый берег.

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Предвыборный ролик с кадрами из украинского сериала “Слуга народа”, где персонаж Владимира Зеленского расстреливает депутатов парламента из автоматического оружия, попросили удалить.

ЦИК Болгарии опасается, что подобная агитационная реклама может подталкивать людей к насилию.

Напомним, в Болгарии кадры из "Слуги народа" использовала в рекламе пророссийская партия. Между тем, тогда СМИ писали, что агиткампании в социальной сети Facebook в Болгарии не регулируются законодательно. Пока видеоролик из социальных сетей не удалили.