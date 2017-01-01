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Украина инициирует "гамбургские" санкции, если Россия не освободит моряков

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Посол Украины в ФРГ называет решение трибунала историческим.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
pixabay.com

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник прокомментировал решение трибунала ООН, согласно которому Россия должна освободить всех плененных украинских моряков, передает Укринформ.

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Мельник отметил, что наша страна “получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения моряков“. 

Более того, он указывает, что решение трибунала является историческим. 

Посол указывает, что Федеральное правительство Германии во главе МИД Хайко Мааса потребует от РФ немедленного исполнения решения Международного морского трибунала. 

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В случае, если Кремль проигнорирует вердикт трибунала, то Украина инициирует введение новых гамбургских санкций в отношении России.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву в немецком городе Гамбург, который рассматривает дело украинских моряков, обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть захваченные суда. Судьи трибунала отдали 19 голосов “за“.

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Теги: трибунал, Россия, ООН, санкции, Украина, моряки, решение, Гамбург, ФРГ
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