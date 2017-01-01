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Начался последний этап выборов в Европарламент

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Выборы в Европейский парламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии.
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас голосует на выборах в Европарламент
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас голосует на выборах в Европарламент

В странах-членах Евросоюза начался последний этап выборов в Европарламент. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 26 мая.

Сегодня голосование проходит в 21 государстве. Избирательные участки открылись в 07:00 в восточных странах Евросоюза. Голосование продлится до 23:00 по местному времени. Последними закроются участки в Италии.

Отмечается, что выборы в Европарламент являются крупнейшими в мире по количеству избирателей после Индии. Правом голоса обладают более 420 млн человек.

Первые результаты относительно состава Европарламента можно ожидать сегодня после 21:00 по Киеву.

Как известно, евродепутатов выбирают по пропорциональной системе, а дальше депутаты от партий различных государств объединяются в партийные группы.

Напомним, в четверг, 23 мая, в странах ЕС начались выборы в Европейский парламент. Первыми проголосовали жители Великобритании и Нидерландах. В пятницу голосовали в Ирландии и Чехии, а 25 мая – в Латвии, Мальте и в Словакии.

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Теги: Европа, ЕС, Выборы, Евросоюз, избиратели, голосования, голосование, Европарламент, избирательные участки, Европейский Cоюз
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Источник: korrespondent.net

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