Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Люди голодные”: Беглый экс-регионал выдал очередной маразм

Комментариев: 5
Владимир Олейник на российском канале рассказал о том, как живет Киев сегодня.
Олейник озвучил фейк о Киеве
Олейник озвучил фейк о Киеве
скриншот

Бывший украинский депутат от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко Владимир Олейник в эфире российского канале лишний раз довел, что маразм крепчает.

Читай также: В Крыму издали учебник с проявлением дискриминации крымских татар

Беглый нардеп заявил, что в Киеве люди настолько голодны и доведены до крайности, что готовы на Крещатике разорвать пакеты с едой.

В тотальном обеднении Киева он обвинил экс-помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, которая поддерживала Революцию Достоинства в Украине и посещала Евромайдан. Бредовым фейком Олейник взорвал эфир пропагандистской программы “60 минут“ на телеканале “Россия 1“.

Что бы я посоветовал Нуланд? Приехать в Украину! Вот если она выйдет из этой сумкой печенья и пирогов на Крещатик - разорвут сумку, а потом ее. Сумку, потому что люди голодны. Довели до нищеты! А ее за то, что привели банду! - заявил маразматичный Олейник.

Читай также: Опубликованный в СМИ указ Зеленского о роспуске Верховной Рады оказался фейком

Напомним, Facebook удалил еще почти 100 российских аккаунтов. Facebook обнародовал скриншоты некоторых публикаций.

Поделись:
Теги: фейк, Олейник, Россия, пропаганда, Нуланд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    26.05.2019, 16:48
Оценка:  +2
СтальнаяКрыса
Шизофрения у Олейника 100%. Его в психушку отправить пора.
Da-Gabon    26.05.2019, 16:45
Оценка:  -1
Da-Gabon
Все просто. Которые голодные - это не люди.
nahрosIаn    26.05.2019, 16:42
Оценка:  -4
nahрosIаn
Писака статейки явно и является маразматиком. Олейник сказал все верно, хотя и утрированно. Нулланд - одна из фигур в организации переворота и последующем развале страны. Спасибо этой мрази, конечно, из людей никто не скажет. А то что народ онищал в 2-3 раза - это факт, но в Куиве ещё не голодают.
Ruspidor    26.05.2019, 16:40
Оценка:  +2
Ruspidor
Покормите уже кто нибудь олейника, сцедите ему белка в рот, а то путин только облизывать дает, а кончает сам себе...
krolikoff_net    26.05.2019, 16:36
Оценка:  +4
krolikoff_net
Для рассейских ватников такая лапша на уши пойдет. Остальные поржут с дебила.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь