“Люди голодные”: Беглый экс-регионал выдал очередной маразм

Владимир Олейник на российском канале рассказал о том, как живет Киев сегодня.

Бывший украинский депутат от Партии регионов и Блока Юлии Тимошенко Владимир Олейник в эфире российского канале лишний раз довел, что маразм крепчает.

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Беглый нардеп заявил, что в Киеве люди настолько голодны и доведены до крайности, что готовы на Крещатике разорвать пакеты с едой.

В тотальном обеднении Киева он обвинил экс-помощницу госсекретаря США Викторию Нуланд, которая поддерживала Революцию Достоинства в Украине и посещала Евромайдан. Бредовым фейком Олейник взорвал эфир пропагандистской программы “60 минут“ на телеканале “Россия 1“.

Что бы я посоветовал Нуланд? Приехать в Украину! Вот если она выйдет из этой сумкой печенья и пирогов на Крещатик - разорвут сумку, а потом ее. Сумку, потому что люди голодны. Довели до нищеты! А ее за то, что привели банду! - заявил маразматичный Олейник.

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Напомним, Facebook удалил еще почти 100 российских аккаунтов. Facebook обнародовал скриншоты некоторых публикаций.