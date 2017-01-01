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В Польше полностью сгорел автобус Киев-Прага

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Людей удалось быстро эвакуировать.
Автобус сгорел полностью
Автобус сгорел полностью
kontakt24.tvn24.pl

В Польше огонь полностью уничтожил пассажирский автобус, который направлялся по маршруту Киев-Прага. Об этом передает TVN24.

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По предварительной информации, пожар в автобусе начался сегодня около часа ночи. Территориально в это время автобус находился между польскими городами Краков и Катовице. Эпицентр возгорания расположился в отсеке, где находился двигатель автобуса.

Огонь быстро охватил весь салон транспортного средства. В момент пожара в салоне автобуса находилось 70 пассажиров. К счастью, никто из людей серьезно не пострадал. Их удалось оперативно эвакуировать.

Людей эвакуировали
Людей эвакуировали
kontakt24.tvn24.pl

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Автобус сгорел полностью. Огонь был настолько мощным, что сделал дыру в дорожном покрытии.

Напомним, на Закарпатье перевернулся рейсовый автобус, есть жертвы. Во время спуска водитель пытался удержать автобус, но тот перевернулся на скорости на крутом повороте.

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Теги: автобус, Польша, Киев-Прага, пожар
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