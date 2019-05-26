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В Германии евреям советуют снять кипы

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Президент Израиля предостерег правительство ФРГ от "капитуляции перед антисемитами" и напомнил об обязательствах перед еврейской общиной.
Страхи по поводу безопасности евреев в Германии - это капитуляция перед антисемитизмом, считает президент Израиля
Страхи по поводу безопасности евреев в Германии - это капитуляция перед антисемитизмом, считает президент Израиля

Президента Израиля Реувена Ривлина возмутило высказывание уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, заявившего о том, что евреям в Германии в целях безопасности лучше отказаться от ношения традиционного мужского головного убора - кипы.

Глава израильского государства напомнил немецким властям в воскресенье, 26 мая, об "обязательствах" в отношении еврейской общины Германии и предостерег правительство страны от "капитуляции" перед антисемитами.

"Страхи по поводу безопасности евреев в Германии - это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле. Мы никогда не покоримся, никогда не опустим глаза и никогда не отреагируем на антисемитизм поражением", - цитирует высказывание Ривлина агентство AFP.

Критическая ситуация. В мире растет антисемитизм

Накануне Феликс Кляйн заявил, что евреям было бы лучше отказаться от появления в публичных местах в кипе в связи с ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм.

Уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом поддержал и глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер, отметивший, что "в некоторых крупных городах страны евреи подвергаются потенциальной опасности в том случае, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность".

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Израиль, Германия, евреи, антисемитизм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Cерgей    26.05.2019, 18:42
Оценка:  0
Cерgей
Арабам запрещают носить паранджу и хиджаб, индусам чалму (в самолет вообще не пускают в ней) почему евреям должны быть поблажки. И это даже не закон как для паранджи и хиджаба это только совет.
fkrfyfan    26.05.2019, 18:11
Оценка:  0
fkrfyfan
А при гитлере гордые евреи тоже не снимали свои кипы?
Michael2811    26.05.2019, 18:33
Оценка:  0
Michael2811
Открой ,,Ветхий завет,, И прочти что такое кипА.
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