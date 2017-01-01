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В Ираке троих французов казнят за членство в ИГИЛ

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У мужчин, задержанных в Сирии, есть месяц, чтобы обжаловать решение суда. Это первый случай, когда иракский суд приговорил к смертной казни боевиков французского происхождения.
Human Rights Watch критикует иракские суды
Human Rights Watch критикует иракские суды

В Ираке в воскресенье, 26 мая, трое граждан Франции были приговорены к смертной казни за членство в террористической группировке "Исламское государство".

У мужчин, задержанных изначально в Сирии, есть месяц, чтобы обжаловать решение суда. Они уже заявляли, что не согласны с ним, и требовали проведения судебного разбирательства во Франции.

32-летний Кевен Гоно приехал в Сирию из Франции вместе с несколькими родственниками. Он заявил в суде, что его отец, который также примкнул к ИГИЛ, погиб в боях за сирийский город Ракка.

Другой осужденный, Леонар Лопе - ровесник Гоно. Он уехал из Франции летом 2015 года вместе с женой и двумя детьми и воевал на стороне ИГИЛ сначала в Ираке, потом в Сирии.

Про третьего осужденного - 41-летнего Салима Машу - известно, что он был участником подразделения ИГИЛ, которое совершало теракты в Ираке, Сирии и других странах.

Правозащитники критикуют Ирак

Это стало первым случаем, когда иракский суд приговорил к смертной казни боевиков ИГ французского происхождения, отмечает информагентство AFP. До сих пор несколько граждан Франции, примкнувших к ИГИЛ, были приговорены в Ираке к пожизненному заключению.

Еще девять французов, задержанных по такому же обвинению, пока ожидают приговора. В общей сложности в членстве в ИГИЛ в Ираке подозреваются сотни граждан различных стран, некоторые из которых также были приговорены к смертной казни.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch критикует иракские суды за то, что они часто принимают решения о смертной казни. В 2017 - 2018 годах число таких приговоров выросло с 65 до 271.

Источник: Русская служба DW

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Теги: Ирак, казнь, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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