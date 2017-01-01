На выборах президента Литвы побеждает Науседа

Политик не намерен встречаться с президентом РФ до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма.

Литовский экономист Гитанас Науседа побеждает во втором туре выборов президента Литвы. По данным Главной избирательной комиссии, обнародованным вечером в воскресенье, 26 мая, после обработки протоколов в 1427 избирательных округах, 55-летний экс-советник президента литовского банка SEB набрал 71,12 процента голосов.

За его противника, бывшего министра финансов Ингриду Шимоните, проголосовали 27,45 процента избирателей. Она уже признала свое поражение.

Явка в решающем туре выборов составила немногим более 50 процентов.

Ранее оба кандидата заявили, что хотели бы сохранить прежний строгий тон в отношениях с Россией и в то же время смягчить порой слишком жесткую риторику, передает агентство AP.

И Науседа, и Шимоните подчеркнули, что они не намерены встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным до тех пор, пока он не выведет российские войска из Крыма, аннексированного у Украины весной 2014 года.

За пост президента Литовской Республики боролись девять кандидатов. В ходе первого тура выборов, прошедшего 12 мая, Шимоните набрала 31,31 процента голосов избирателей, а Науседа - 30,94 процента голосов.

В числе кандидатов был действующий премьер-министр Саулюс Сквернялис. Он признал свое поражение, набрав 19,85 процента голосов, и заявил, что 12 июля уйдет в отставку.

Президент Литвы избирается на пять лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.

В воскресенье одновременно с президентскими в Литве проходили выборы в Европарламент - главный законодательный орган Европейского Союза.

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