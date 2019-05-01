В Буркина-Фасо напали на церковь, есть жертвы
По данным СМИ, погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения. Атаку совершила группа людей на мотоциклах.
На севере Буркина-Фасо в воскресенье, 26 мая, неизвестные напали на католическую церковь во время мессы, сообщает AFP.
По информации агентства со ссылкой на источник в службе безопасности страны, погибли три человека.
Agence d'information du Burkina сообщает о четырех погибших католиках и пяти раненых. Отмечается, что на часовню напали 12 неизвестных на мотоциклах. После атаки они забрали себе мотоциклы некоторых верующих.
Всего в течение этого месяца в результате четырех атак были убиты по меньшей мере 20 христиан-католиков.
Напомним, 12 мая в Буркина-Фасо при нападении на католическую церковь погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе священник. А в конце апреля было совершено нападение на прихожан протестантской церкви.
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